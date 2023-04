Nikon kondigt de NIKKOR Z DX 12-28mm voor video aan

Het is bij dit objectief niet nodig om het aan te raken bij het zoomen. Je kunt zelfs uit 11 verschillende zoomsnelheden kiezen zodat je onderwerp op de door jouw gewenste snelheid groter of kleiner in beeld komt. Zoomen doe je met de programmeerbare knoppen op de camera, of met een afstandsbediening.



Het objectief, dat slechts 205 gram weegt verandert niet in lengte bij het zoomen, zodat de balans gehandhaafd blijft. Dit is zeker handig bij het gebruik van een gimbal. Met een minimale scherpstelafstand van 19 centimeter hoef je ook niet bang te zijn dat je te dichtbij staat bij het vloggen.



De NIKKOR Z DX 12-28mm f/3,5-5,6 PZ VR heeft een beeldstabilisatie die tot 4,5 stops reikt. Er is een aanpasbare instelring die je in staat stelt om geluidloos van diafragma of ISO waarde te wisselen.



Het objectief zal vanaf eind mei 2023 beschikbaar komen. De adviesprijs is 429 euro. Hou er rekening mee, het is uitsluitend geschikt voor de DX camera's.



