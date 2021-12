Nikon kondigt de ontwikkeling aan van de Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S

Een S-line objectief is klasse die beloofd een uitstekende optische kwaliteit te hebben. De Nikkor Z 800mm f/6,3 VR S hoort daar natuurlijk bij. Het objectief bevat voor het eerst een PF (Phase Fresnel) lens. Dat maakt een relatief compact en lichtgewicht mogelijk.



Samen met de Z 400mm f/2.8 zal Nikon binnen een niet afzienbare tijd de wensen voor sport- en wildlife fotografen tegemoet komen, en zo een perfecte combinatie met de nieuwe Nikon Z 9 mogelijk maken.



Tot die tijd is de uitstekende Z 100-400mm f/4.5-5.6 het enige alternatief met een Z-mount als het aankomt op brandpunten die voorbij de 200mm gaan. Uiteraard zijn met de FTZ adapter ook alle andere supertele objectieven te gebruiken op de Z-camera's.



Het is nog niet bekend wanneer de Z 800mm f/6.3 VR S op de markt zal komen.



