Nikon kondigt het nieuwe vlagschip de Z 9 aan

Tot op heden is het nog niet geheel duidelijk wat de specificaties van deze camera zullen zijn. De Z 9 zal naar verwachting op de Nikon D6 lijken. Het uiterlijk van de camera kan nog wel verschillen met de afbeelding die Nikon van de Z 9 heeft gedeeld.



De Z 9 zal een gestapelde CMOS FX sensor bevatten, met een nieuwe beeldverwerking engine. Er zal ondersteuning zijn voor 8K video, naast een keur van andere videospecificaties. Nikon beloofd een ongeŽvenaarde ervaring wat betreft prestaties en gebruiksgemak.



Welke resolutie deze camera zal hebben, of het aantal beelden per seconden dat er gemaakt kan worden is nog niet bekend. Toch zijn er al veel geruchten op het internet over eventuele specificaties, die van aannemelijk tot onwaarschijnlijk variŽren.



Ongetwijfeld zal er in de loop van de komende maanden meer (officiŽle) informatie vrijgegeven worden over deze nieuwe professionele camera.