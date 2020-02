Nikon onthult haar nieuwe spiegelreflex: de D6

Als je de spiegel inklapt haal je met de D6 10,5 beelden per seconde in de stille modus. Is de spiegel uitgeklapt, dan is de maximale snelheid 14 beelden per seconde. Bij een ingeklapte spiegel is de zoeker niet te gebruiken, maar kun je het beeld via het liveview-schermpje op de achterkant bekijken.



In deze ingeklapte-spiegelstand is het ook mogelijk om foto's te maken met 30 of 60 beelden per seconde bij een resolutie van respectievelijk 8 en 2 Megapixel. Je kunt met de D6 filmen in 4k-resolutie met maximaal 30 frames per seconde.



De D6 heeft twee veelzijdige kaartsleuven die XQD- en CFexpress-kaarten accepteren (de snelste kaarten die momenteel beschikbaar zijn). En geen ondersteuning meer voor CompactFlash-kaarten.



Verder zijn wifi, bluetooth en gps ingebouwd en is er weer een gigabitethernetpoort aanwezig. De camera weegt 1440 gram. Nikon mikt met de D6 met name op professionele sportfotografen





Prijs en wanneer te koop

Begin april zal de camera te koop zijn voor een adviesprijs van 7.299 euro.