Nikon Z 50, Nikon's nieuwste aanwinst in de Nikon Z-familie

Eigenschappen die zijn overgenomen van de veelgeprezen Nikon Z 7 en Z 6, zijn de grote Nikon Z-vatting (diepe grip) en het lichtsterke, brede hybride AF-systeem (autofocus), scherpe elektronische zoeker en het kantelbare touchscreen. De zoeker is elektronische en heeft een oledpaneel van 2,36 miljoen beeldpunten, waardoor de resolutie lager is dan bij de topmodellen.



Aan de achterkant zit een kantelbaar touchscreen en de camera heeft een ingebouwde, uitklapbare flitser. Er zit ook een nieuwe accu in, die goed zou zijn voor het maken van 320 foto's via de lcd of 280 foto's met de elektronische zoeker.



Door de diepe grip die typerend is voor de Nikon systeemcamera's liggen ze comfortabel in de hand. De Eye-detection AF maakt de Z 50 een uitstekende camera voor portretten, terwijl je met continu-opnamen van maximaal 11 bps (met AF/AE) moeiteloos beweging kunt vastleggen.