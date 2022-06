Nikon Z30 systeemcamera aangekondigd

Nikon heeft vandaag de Nikon Z30 aangekondigd. Een systeemcamera met 21 megapixel APS-C formaat CMOS sensor. Hij lijkt erg op de Nikon Z50, maar dan met draaibaar schermpje en zonder digitale zoeker.





Prijs en beschikbaarheid

Nikon richt zich met deze camera voornamelijk op de vloggers; mensen die video's maken voor social media kanalen. Die zullen dus vooral op video gericht zijn.Dat zit met deze camera dan ook wel goed (al blinkt ie er ook weer niet echt op uit). Je kunt 4K filmen met 30 beelden per seconde en 120 beelden per seconde bij full HD.Vreemd genoeg zit er geen beeldstabilisatie in de camera. Dat zou natuurlij kwel prettig zijn als je vanuit de hand filmt. Ook is er geen koptelefoonaansluiting om het geluid van de twee microfoontjes bovenop de camera te monitoren.De Z30 komt als body beschikbaar voor 799 euro. De kit met een 16-50mm DX-objectief kost 959 euro.Er is ook nog een twee kit met de camera, het 16-50mm DX-objectief en een 50-250mm DX-objectief. Dan betaal je 1.219 euro. Er komt ook nog een vloggerkit met de 16-50mm, een bluetoothafstandsbediening en een statief. Deze set gaat 999 euro kosten.De Z30 en de diverse kits komen halverwege juli beschikbaar.