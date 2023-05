Nikon Z8 aangekondigd

Nikon heeft de Nikon Z8 aangekondigd; een Z9 in een compacter jasje. De systeemcamera heeft een 45,7 megapixel CMOS sensor en kan 20 foto's per seconden maken. De camera gaat 4.599 euro kosten.





Nikon Z8 Specificaties

Prijs en beschikbaarheid

- 45,7 megapixel Stacked CMOS sensor- 20 foto's per seconde (in RAW), 30 in Jpeg- Beeldstabilisatie (ook te combineren met stabilisatie in objectieven)- 8K/60p video in N-Raw, 4.1K in ProRes Raw- Elektronische zoeker met 3,68 miljoen beeldpunten- Uitklapbaar scherm met 2,1 beeldpunten- CFexpress Type B en SD(XC) geheugenkaart slotenEigenlijk is dit vrijwel dezelfde camera als de Nikon Z9 , maar dan dus in een kleinere behuizing. Het is overigens nog steeds gewoon een flinke camera.De Nikon Z8 ligt eind mei 2023 in de winkels voor 4.599 euro. De optionele battery grip (de MB-N12) komt dan ook beschikbaar. Deze gaat 399 euro kosten.