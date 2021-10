Nikon Z9 systeemcamera aangekondigd

Nikon Z9 specificaties

Autofocus

- 45,7 megapixel stacked CMOS sensor- Lichtgevoeligheid: 64 - 25.600 ISO- 30 foto's per seconde (Jpeg, volle resolutie)- 20 foto's per seconde (RAW)- 120 foto's per seconde (Jpeg, 11 megapixel)- 8K video, 30p (in de toekomst komt 60p ook beschikbaar)- 3,69 megadot OLED elektronische zoeker- Kantelbaar display (4 assig)- Dubbele CFexpress kaartslotenVanmiddag kon ik alvast eventjes met de nieuwe Nikon Z9 spelen. Het is een indrukwekkende en stevige camera en hij voelt in je hand ook als een professionele spiegelreflex (terwijl het dus wel een systeemcamera is).Voor een systeemcamera is het een flinke camera. Hij is net iets compacter als de Nikon D6 (zo'n 20 procent). Dat er een tweede grip op zit maakt het formaat al aardig duidelijk natuurlijk.Wat opvalt is dat je bij het maken van foto's constant beeld blijft houden in de elektronische zoeker. Het beeld gaat niet op zwart of gaat niet hakkelen. Er is wel een effectje zichtbaar, zodat je in elk geval nog wel ziet dat je een foto gemaakt hebt.De camera is niet alleen interessant voor sportfotografen. Eigenlijk is de camera een echte alleskunner. De 45,7 megapixel sensor is natuurlijk ook uitstekend voor studiowerk en de 8K video is meer dan je waarschijnlijk wilt in een videocamera.Als je geheugenkaartje groot genoeg is kun je trouwens tot 125 minuten constant filmen. Je hoeft dus niet bang te zijn voor oververhitting.De autofocus is razendsnel en heeft teveel opties om in een uurtje helemaal door te struinen. Ik heb vooral geschoten in de 3D stand waarbij de camera zelf op zoek gaat naar het onderwerp en automatisch scherpstelt.Daarbij kijkt de camera automatisch naar wat hij belangrijker acht. Ziet ie een auto, dan stelt ie daar op scherp. Ziet ie naast of in die auto een gezicht, dan krijgt dat de scherpte. Kan hij de ogen detecteren, dan wordt er op de ogen van de persoon in de auto scherpgesteld.Ik noemde het al even kort, maar 'voertuigen' is dus nu ook een type onderwerp waarop de camera automatisch scherp kan stellen. Dus een trein, vliegtuig, (motor)fiets of auto wordt herkend in beeld en krijgt automatisch de focus.Bij dieren kan hij automatisch scherpstellen op honden, katten en vogels. En bij mensen kan hij lichamen herkennen, gezichten en ogen (en daar dus op scherpstellen).