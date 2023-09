Panasonic introduceert de LUMIX G9II mirrorless camera

Er is een beeldstabilisatie ingebouwd die tot 8 stops kan stabiliseren. De active beeldstabilisatie is bovendien geschikt voor videobeelden. De live MOS sensor biedt 25,2 megapixel beelden met een snelle respons. Met een burst modus van 60 beelden per seconde en pre-burst modus is elke actie perfect vast te leggen.



De camera biedt bovendien hand-held 100 megapixel superresolutie en live view compositie . Er is een real time LUT functie ingebouwd en er is een nieuwe Leica Monochrome zwart-wit modus beschikbaar.