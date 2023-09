Panasonic introduceert de LUMIX S5IIx

De camera biedt real-time LUT overlay en heeft een onbeperkte opnametijd. Bovendien kan je direct naar een externe SSD opnemen De camera heeft een ingebouwde beeldstabilisatie tot maximaal 5 stops. Voor video is dit gelimiteerd tot 3 stops.



Uiteraard is deze 24 megapixel camera ook geschikt voor fotografie. Hij stelt je in staat om tot 9 beelden per seconde te fotograferen. De autofocus omvat oog-AF en tracking voor mens en dieren.



De Panasonic LUMIX S5IIx is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 2.499 euro.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.