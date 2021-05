Panasonic kondigt de Lumix GH5 mark II en de Lumix GH6 aan

De aankondiging van de Panasonic Lumix GH6

De Panasonic Lumix GH5 mark II

Eind 2021 zal Panasonic het topmodel in de micro 4/3 G-serie camera's op de markt brengen. Dit zal de Lumix GH6 zijn. In tegenstelling tot veel fabrikanten heeft Panasonic al enkele details over deze camera bekend gemaakt.De Lumix GH6 zal een geheel nieuwe sensor en Venus Engine-beeldprocessor krijgen. Met deze camera zal het mogelijk zijn om 4:2:2 10-bits DCI 4K/60p-opnames te maken. Er zal geen beperking in opname duur zijn zonder last van oververhitting.De camera zal bovendien een 10-bits 4K 120p High Frame Rate (HFR) en Variable Frame Rate (VFR) bieden, samen met een 10-bits 5,7K 60p-video's mogelijkheid.Er zijn nog geen afbeeldingen van de camera beschikbaar. Meer details over de Panasonic Lumix GH6 zullen in de komende maanden tot aan de officiŰle lancering ongetwijfeld komen.De succesvolle Lumix GH5 camera heeft een opvolger gekregen. Dit is de Lumix GH5 mark II. Ondanks dat de eerste Lumix GH5 periodiek veel firmware updates kreeg, is een moment gekomen dat de hardware een update nodig heeft. Dit is nu gebeurd.De camera kan C4K1/4K 60p 4:2:0 10-bits opnemen en gelijktijdig 4K 4:2:2 10-bits-beelden uitvoeren via HDMI. De V-log L functie is bij de Lumix GH5 mark II al ge´nstalleerd, iets wat bij de eerste GH5 nog als een betaalde update beschikbaar werd gesteld.De sensor van de Lumix GH5 mark II telt 20,3 megapixels en bevat een anti-reflectie coating wat een verbeterde beeldkwaliteit moet opleveren.