Panasonic Lumix DC-S5 aangekondigd

Panasonic heeft vandaag een nieuwe compacte full-frame systeemcamera aangekondigd; de Panasonic Lumix DC-S5. Een interessante camera voor wie ook goede videokwaliteit verwacht.





Panasonic Lumix DC-S5 specificaties

De Panasonic S5 kun je zien als het kleine broertje van de S1. Hij gebruikt dezelfde sensor, maar is een stuk kleiner en betaalbaarder. Opvallend genoeg is ie zelfs kleiner dan de GH5, een micro four thirds camera.- 24,2 megapixel full-frame CMOS sensor- Beeldstabilisatie op de sensor- 7 foto's per seconde- 3 inch draai- en kantelbaar scherm (1,84 miljoen beeldpunten)- OLED elektronische zoeker (2,36 miljoen beeldpunten)- 2x SD(XC) kaarsloten- 4K (60p) videoDe camera werd uiteraard aangekondigd in een online launch event.Je kunt deze hieronder terugkijken: