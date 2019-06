Panasonic LUMIX S1H aangekondigd

De filmkwaliteiten van Panasonic waren al langer populair onder videomakers, ook al met de S1-modellen met 4K fullframe die dit jaar uitkwamen. De S1- en S1R-camera's zijn echter meer geschikt voor fotografen dan voor filmmakers. Vandaar de presentatie van deze nieuwe 6K Lumix S1H camera.





Resolutie tot 6K

Het meest kenmerkende van de Panasonic S1H is 6K video in 6K/24p (beeldverhouding 3:2) of 5,9K/30p (beeldverhouding 16:9). En daarnaast is de camera ook nog eens uitgerust met extra opnameformaten, zoals 4:3 Anamorphic.De hoge resolutie kan ook worden gebruikt voor het maken van 4K-video's met een hogere beeldkwaliteit of voor het croppen van beelden in 4K.De Lumix S1H biedt V-Log/V-Gamut met een groot dynamisch bereik van 14+ stops, wat vrijwel hetzelfde is als dat van de professionele Panasonic Cinema VariCam.Dit betekent dat alles heel nauwkeurig kan worden vastgelegd, van de donkere tot de lichte delen. De kleur en zelfs de textuur van de menselijke huid worden natuurgetrouw weergegeven.Door de consistentie in het color management zijn de opnames van de S1H bovendien compatibel met V-Log-opnames met de VariCam en met V-Log L-opnames met de LUMIX GH5 of GH5S. Hij past dus perfect in je bestaande workflow.