Samyang introduceert de 2e generatie AF 35mm f/1.4 FE

Samyang heeft een nieuw 35mm objectief aangekondigd voor de Sony E-mount. Dit is de tweede generatie van dit dit populaire lichtsterke objectief. Het is geschikt voor portret en landschapsfotografie, en voor video.



De Samyang AF 35mm f/1.4 FE II is de tweede uitvoering van dit objectief. Het biedt een haarscherp beeld van hoek tot hoek en Samyang garandeert een kraakhelder beeld, zelfs in uitdagende lichtomstandigheden.