Samyang introduceert de AF135mm f/1.8 FE

De custom switch kan zo ingesteld worden dat het diafragma traploos en geluidloos verteld kan worden met de scherpstelring. Dit maakt het objectief heel geschikt voor het gebruik voor film.



De custom knop kan in de toekomst met functies uitgebreid worden via firmware updates. Je hebt het optionele Samyang Lens Station nodig voor het programmeren van de knoppen.



Het Samyang AF 135mm f/1.8 FE objectief is uitsluitend voor Sony E-mount beschikbaar. Vanaf februari 2022 zal het objectief beschikbaar komen voor een adviesverkoopprijs van 949,99 euro.



