Samyang's eerste zoomobjectief: de AF 24-70mm f/2.8 FE

Het objectief maakt gebruik van een geruisloze Linear STM (Stepping Motor). Daarmee kan snel en nauwkeurig scherp gesteld worden. Het stille AF systeem is vooral belangrijk voor videografen.



De Samyang AF 24-70mm f/2.8 FE heeft een custom schakelaar waarmee de scherpstelring omgeschakeld kan worden naar een diafragmaring. Heb je een Samyang Lens Station, dan is het mogelijk om de functie van de custom schakelaar naar eigen voorkeur in te stellen.



Het objectief is vanaf eind oktober beschikbaar voor 899,99 euro. Het is vooralsnog alleen beschikbaar voor de Sony E-mount.