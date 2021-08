De minimale scherpstelafstand is 58 tot 280 centimeter (bij 150 tot 600mm). Het objectief is opgebouwd uit 25 elementen die in 15 groepen staan.



Met een maximale diafragma-opening van f/5 is hij niet heel lichtsterk. Dit objectief is dus vooral goed bruikbaar op een zomerse dag met veel licht. Met iets minder beschikbaar licht zal je al snel naar hogere lichtgevoeligheid van je sensor moeten gaan.



Met een gewicht van 2,1 kilogram is het niet een objectief die je zomaar even in je tas gooit. Hij is ook 26,4 centimeter lang. De filtermaat bedraagt 95 mm.



DP Review heeft het objectief al uitgetest en in onderstaande video een aantal van hun bevindingen.