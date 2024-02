Review: Canon RF 200-800mm f/6.3-9 IS USM

Een zaagbek in de regen tijdens de schemering (EOS R5 met RF200-800mm op 800mm, ISO 4.000, f/9, 1/160 sec, bewerkt naar smaak)

Dat het geen L-objectief is merk je vooral aan de mogelijkheden. Er is bijvoorbeeld geen schakeling tussen verschillende stabilisatie-opties. Dit doet het objectief voor jou. Er is geen focus-limiter, en er is een gecombineerde focus/controlring.Andere verschillen met de L-objectieven zijn de kwaliteit lenzen in dit objectief die garant staan voor een optimale beeldkwaliteit. Denk daarbij aan vervorming, scherpte in de hoeken en chromatische aberratie. De beeldkwaltiteit is goed, dat moet duidelijk zijn, maar die dure L-objectieven zijn simpelweg beter.De lensopening kan soms hoge ISO-waarden nodig hebben. Dat is het gevolg van een compacte vorm in combinatie met het brandpunt. Dat kan niet anders. Belangrijker is de diffractielimiet waar je bij 800mm tegen aanloopt. Maar toch zijn de voordelen die dit objectief biedt groter dan de nadelen.