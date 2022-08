Sigma 20mm f/1.4 en 24mm f/1.4 voor Sony E en Leica L aangekondigd

Sigma heeft deze week twee nieuwe lichtsterke groothoekobjectieven aangekondigd; een 20mm f/1.4 DG DN Art en een 24mm f/1.4 DG DN Art. Beide objectieven zijn geschikt voor zowel de Sony E als de Leica L vatting.





Sigma 20mm f/1.4 DG DN Art

Sigma 24mm f/1.4 DG DN Art

Het nieuwe objectief is een opvolger van de 20mm f/1.4 DG HSM die eerder voor spiegelreflexcamera's beschikbaar kwam. Nu is het objectief dus geschikt voor de systeemcamera's van Sony en Leica.Dit objectief zal waarschijnlijk vooral landschapsfotografen aanspreken. Het bestaat uit 17 elementen in 15 groepen en heeft een diafragma bestaande uit 11 bladen.De minimale scherpstelafstand is 23 centimeter. Voor filters heb je een diametermaat van 82 millimeter nodig. De lens weegt 630 gram (de Leica versie 635 gram) en is weersbestendig.Het nieuwe objectief moet eind deze maand in de winkels liggen en gaat ongeveer 900 euro kosten.Ook de 24mm zal een optie zijn voor landschapsfotografen. De 24mm bestaat uit 17 lenselementen in 14 groepen. Het diafragma bestaat ook in dit objectief weer uit 11 bladen.Het objectief weegt 510 gram. De L-versie is nog 10 gram zwaarder.De Sigma 24mm f/1.4 moet ook eind deze maand in de winkels liggen en kost circa 800 euro.