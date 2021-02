Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contemporary aangekondigd

Prijs en beschikbaarheid

Jet objectief weegt 420 gram en is 102mm lang. De minimale scherpstelafstand is 19 centimeter. Volgens Sigma moet de kwaliteit vergelijkbaar zijn met de (uitstekende) Art objectieven van het merk.De nieuwe Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contemporary moet over een maandje in de winkels liggen en gaat circa 900 euro kosten.