Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 aangekondigd

Het objectief heeft een indrukwekkende 10 keer zoombereik. Je kunt al scherpstellen vanaf 0,45 meter (op 60mm). Bij 600mm is de minimale scherpstelafstand 2,6 meter.



Wil je een filter op het objectief plaatsen dan heb je maar liefst een 105mm filter nodig. In het objectief zijn 9 diafragmabladen te vinden en er zitten 27 lens elementen in 19 groepen in.



Beeldstabilisatie zit ook ingebouwd in het objectief. Deze zou toch 7 stops moeten kunnen compenseren.



Het objectief zou over ongeveer een maand in de winkels moeten liggen en gaat circa 2.000 euro kosten.



