Sony 200-600mm en 600mm aangekondigd

Er zijn ook in dit objectief 11 diafragmabladen te vinden voor een mooie zachte bokeh. Interessant, want veel alternatieven van andere merken gebruiken 9 bladen waardoor de achtergrondonscherpte (wanneer het diafragma iets is dichtgedraaid) minder rond is dan bij dit objectief.



Wat opvalt aan dit objectief is dat het zoomen compleet intern gebeurd. Het objectief wordt dus niet langer of korter tijdens het zoomen.



Je kunt al scherpstellen van 2,4 meter en het objectief is ook te gebruiken met een 1.4x of de 2.0x teleconverter van Sony. Hierbij blijft de autofocus gewoon beschikbaar.