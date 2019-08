Sony A6600 en de Sony A6100 aangekondigd

Zo heeft de Sony A6600 een Sony Z batterij met een lange batterijlevensduur, realtime Eye Autofocus, wat we ook terugzien in de A7 serie, en een ingebouwde beeldstabilisatie waardoor je makkelijk video's kunt opnemen vanuit de hand.



De Sony A6600 heeft ook een microfoon- en hoofdtelefoonaansluiting waardoor het mogelijk is om externe audio op te nemen. De Sony A6600 kan ook video opnemen in 4k en ondersteunt S-Log2- en S-Log3 om de kleuren achteraf in te vullen.