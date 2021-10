Sony a7 mark IV aangekondigd

Ook zit in dit model het verbeterde menu en is het schermpje nu volledig draai en kantelbaar zodat je ook van voren het beeld dat je opneemt kunt bekijken (handig bij video).



De grootste verbetering zit wellicht wel in de autofocus. Hierbij is het systeem uit de Sony A1 gebruikt. De camera kan daardoor nu ook de ogen van dieren (waaronder die van vogels) volgen met de scherpstelling.



Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Sony α7 IV is vanaf december 2021 beschikbaar in de Benelux voor 2.800 euro (body) of 3.000 euro in combinatie met de SEL 28-70mm lens.