Sony Alpha 7C compacte systeemcamera aangekondigd

Ondanks dat deze camera een stukje compacter is (niet dat de andere Sony Alpha camera's zo groot zijn), gebruikt de A7c wel de NP-FZ100 accu die ook in andere Sony A7 camera's te vinden is. Dat zorgt er ook voor dat je flink wat foto's op één accu kunt maken (circa 700).



De meeste concessies lijken gedaan bij de elektronische zoeker. Deze is een stukje kleiner dan normaal.



Als die compactheid niet zo belangrijk voor je is, dan is de Sony a7 mark III mogelijk een interessantere optie voor je. Die camera heeft vergelijkbare specificaties, maar is momenteel zo'n 200 euro goedkoper dan de A7c.





Prijs en beschikbaarheid

De Sony a7C komt volgende maand op de markt en gaat 2.100 euro kosten voor alleen de body. Wil je hem samen met een 28-60mm f/4-5.6 objectief (nieuw ontwikkeld als kit-lens voor deze camera), dan betaal je 2.400 euro.Er is ook een nieuwe flitser aangekondigd; de Sony HVL-F28RM. Deze komt in november in de winkels en gaat 280 euro kosten.De Sony a7c komt beschikbaar in volledig zwarte en een versie met een grijze bovenkant.