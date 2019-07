Sony Alpha 7R IV aangekondigd

De camera, met name de grip, is flink aangepakt. De ruimte tussen de objectief en de grip is wat groter en de grip is over het algemeen groter. Persoonlijk voor mij iets te groot. Vooral als je zijn kleinere broer gewend bent.



Daarnaast zijn de verschillen tussen de A7RIII in mijn ogen niet heel erg groot. Daarnaast zijn er wel leuke feautures toegevoegd die voor videomakers erg interessant kunnen zijn. Daarnaast is de camera uitermate geschikt voor wildlife, landschap- en sportfotografie door de mogelijkheid om met 10fps continu te fotograferen.



Morgen volgt er een uitgebreide review over de camera met de specs!