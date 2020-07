Sony Alpha a7s mark III aangekondigd

De nodige details waren uiteraard al gelekt en Sony fans hebben lang op deze camera moeten wachten. Al jaren was de verwachting dat deze camera aangekondigd zou worden.





Sony Alpha a7s mark III specificaties

Prijs en beschikbaarheid

- Full-frame 12 megapixel BSI-CMOS sensor- 4K video op 120 beelden per seconde- 16-bits RAW video (bij 60p)- Lichtgevoeligheid: 80 - 102.400 ISO (uitbreidbaar tot 40 - 409.600 ISO)- 15 stops dynamisch bereik- 759 autofocus punten (fasedetectie op de sensor)- Beeldstabilisatie op de sensor- Draai- en kantelbaar display- Elektronische zoeker (9,44 miljoen beeldpunten)- HDMI port (volledige formaat)- 2x geheugenkaartslot (kan zowel SD(XC) als CFexpress kaarten aan)Qua uiterlijk lijkt de camera erg op de Sony a7R mark IV. Het opvallendste verschil is wellicht het display dat nu volledig gedraaid kan worden tot naast de camera. Zo kun je ook kijken wat er opgenomen wordt als je zelf voor de camera staat. Dit is de eerste Sony met een dergelijk mechanisme.Het scherm heeft nu ook meer mogelijkheden qua aanraakgevoeligheid en sowieso is het menu verbeterd op het gebied van gebruikersvriendelijkheid (aldus Sony). Iets wat zeker nodig was.De sensor wordt in de nieuwe camera twee keer zo snel uitgelezen dan bij zijn voorganger. Hierdoor zou het 'rolling shutter'-effect een stuk minder moeten zijn.De Sony ondersteund de nieuwe CFexpress type A-kaarten. Dit is de eerste consumentencamera waar deze kaarten op te gebruiken zijn. Deze CFexpress standaard is nodig voor het continu schieten van RAW-foto's en 4K 120p filmopnamen.Het mooie aan de standaard is dat je in de geheugenkaartsloten ook nog gewoon SD(XC) kaartjes kunt gebruiken. Al moet je dan dus op een iets lagere snelheid filmen.Ik verwacht dat maar weinig fotografen voor deze camera zullen gaan, maar voor videografen is het absoluut een mooi apparaat. Persoonlijk vind ik de verbeteringen ten opzichte van de mark II een beetje tegenvallen, hoewel er flink wat jaar tussen de modellen zit.De nieuwe Alpha 7S III full-frame camera is vanaf september beschikbaar in de Benelux voor een prijs van 4.200 euro.