Sony FE 100-400mm f/5.6-8 OSS: betaalbaar telebereik voor Sony-fotografen



Het objectief levert een behoorlijke scherpte en bruikbare beeldkwaliteit, maar kan zich niet meten met Sony’s duurdere G- en G Master-objectieven.



Ook de autofocus is volgens de eerste test over het algemeen goed genoeg, maar niet altijd even overtuigend bij snel bewegende onderwerpen of op korte scherpstelafstanden.



Dat is waarschijnlijk ook niet waar Sony met dit objectief op mikt. De FE 100-400mm f/5.6-8 OSS moet vooral een lichte, betaalbare en toegankelijke manier bieden om tot 400mm te fotograferen.



Voor wie voornamelijk overdag fotografeert en het objectief regelmatig mee wil nemen, kan dat interessanter zijn dan een lichtsterker maar veel zwaarder alternatief.





Prijs en beschikbaarheid

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De Sony FE 100-400mm f/5.6-8 OSS verschijnt naar verwachting in september 2026. De Amerikaanse adviesprijs bedraagt 849 dollar en in het Verenigd Koninkrijk kost het objectief 799 pond. Voor Europa wordt een prijs van circa 899 euro genoemd.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.