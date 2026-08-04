Sony FE 100-400mm f/5.6-8 OSS: betaalbaar telebereik voor Sony-fotografen

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Sony FE 100-400mm f/5.6-8 OSS: betaalbaar telebereik voor Sony-fotografendinsdag 4 augustus 2026, 17:17 door Elja Trum | 87x gelezen | 0 reacties
Sony heeft de FE 100-400mm f/5.6-8 OSS aangekondigd. Een relatief compact en betaalbaar telezoomobjectief voor fullframe systeemcamera's met een Sony E-vatting. Een flink zoombereik, maar dan voor fotografen die niet direct duizenden euro’s willen uitgeven.
Eerder dit jaar introduceerde Sony nog de professionele FE 100-400mm f/4.5 GM OSS. Dat objectief heeft een constant diafragma van f/4.5, weegt 1.840 gram en kost ongeveer 5.000 euro.
De nieuwe FE 100-400mm f/5.6-8 OSS kiest duidelijk voor een heel andere benadering: minder lichtsterk en eenvoudiger gebouwd, maar ook veel lichter en betaalbaarder.
Slechts 654 gram
Het lage gewicht is waarschijnlijk een van de belangrijkste verkoopargumenten. De Sony FE 100-400mm f/5.6-8 OSS weegt slechts 654 gram en is ingeschoven 164,5 millimeter lang. De filtermaat bedraagt 67 millimeter.
Daarmee is het objectief minder dan half zo zwaar als Sony’s oudere 100-400mm G Master en bijna 500 gram lichter dan de Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS Contemporary. Voor fotografen die tijdens een wandeling of reis een telezoom mee willen nemen, kan dat verschil behoorlijk merkbaar zijn.
Op een Sony-camera met APS-C-sensor levert het objectief een beeldhoek op die vergelijkbaar is met die van een 150-600mm-objectief op full-frame. Daarmee kan het ook een interessant objectief zijn voor bijvoorbeeld vogel- en natuurfotografie.
De prijs van f/8
Om het objectief zo licht en betaalbaar te houden, heeft Sony vooral concessies gedaan bij de lichtsterkte. Bij 100mm bedraagt de maximale lensopening f/5.6. Rond 135mm loopt dit al terug naar f/6.3, bij ongeveer 180mm naar f/7.1 en vanaf 220mm is de maximale opening f/8.
Voor fotografie overdag hoeft dat geen groot probleem te zijn. Bij weinig licht, bijvoorbeeld vroeg in de ochtend, aan het einde van de middag of in een donker bos, zul je echter al snel met een hoge ISO-waarde moeten werken.
Zeker wanneer je een snelle sluitertijd nodig hebt om bewegende dieren of sporters scherp vast te leggen.
Het objectief beschikt gelukkig over Optical SteadyShot-beeldstabilisatie. Deze helpt bij het voorkomen van bewegingsonscherpte door trillingen van de fotograaf, maar kan beweging van het onderwerp uiteraard niet bevriezen.
Autofocus en bediening
Voor de scherpstelling gebruikt Sony twee lineaire motoren. Het zijn niet de geavanceerdere XD Linear Motors uit de duurdere G- en G Master-objectieven, maar het objectief ondersteunt wel de hoge opnamesnelheden van Sony’s moderne camera’s.
Zelfs autofocus en belichtingsmeting met 120 beelden per seconde op de Sony A9 III worden ondersteund.
Op het objectief zitten onder andere een scherpstelvergrendelingsknop, een schakelaar voor de scherpstelmodus en focusbegrenzer, een schakelaar voor de beeldstabilisatie en een zoomvergrendeling. De constructie is volgens Sony bestand tegen stof en vocht en een zonnekap wordt standaard meegeleverd.
Ook geschikt voor close-ups
Opvallend is de maximale vergrotingsmaatstaf van 0,41 keer. De minimale scherpstelafstand bedraagt 1,13 meter bij 100mm en 86 centimeter bij 400mm. Daardoor kun je het objectief ook goed gebruiken voor close-ups van bloemen, insecten en andere kleine onderwerpen.
De optische constructie bestaat uit vijftien elementen in tien groepen. Daaronder bevinden zich twee ED-elementen en twee asferische elementen. Het diafragma bestaat uit negen afgeronde lamellen.
Het objectief kan bovendien worden gecombineerd met Sony’s 1,4- en 2,0-teleconverters. Daarmee kun je maximaal 800mm bereiken.
In de praktijk wordt de combinatie dan wel erg lichtzwak: op 400mm kom je met de 1,4x-converter uit op 560mm f/11 en met de 2x-converter op 800mm f/16. Alleen bij veel licht zal dat echt prettig werken.
Degelijk in plaats van spectaculair
De eerste praktijkervaringen van PetaPixel zijn redelijk positief, maar niet overdreven enthousiast.
Het objectief levert een behoorlijke scherpte en bruikbare beeldkwaliteit, maar kan zich niet meten met Sony’s duurdere G- en G Master-objectieven.
Ook de autofocus is volgens de eerste test over het algemeen goed genoeg, maar niet altijd even overtuigend bij snel bewegende onderwerpen of op korte scherpstelafstanden.
Dat is waarschijnlijk ook niet waar Sony met dit objectief op mikt. De FE 100-400mm f/5.6-8 OSS moet vooral een lichte, betaalbare en toegankelijke manier bieden om tot 400mm te fotograferen.
Voor wie voornamelijk overdag fotografeert en het objectief regelmatig mee wil nemen, kan dat interessanter zijn dan een lichtsterker maar veel zwaarder alternatief.
Prijs en beschikbaarheid
De Sony FE 100-400mm f/5.6-8 OSS verschijnt naar verwachting in september 2026. De Amerikaanse adviesprijs bedraagt 849 dollar en in het Verenigd Koninkrijk kost het objectief 799 pond. Voor Europa wordt een prijs van circa 899 euro genoemd.
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Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
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