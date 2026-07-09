Sony RX10 V bridgecamera aangekondigd



Toch is er ook wel wat aan te merken op de RX10 V. De lens en sensor zijn in de basis niet echt nieuw. Dat betekent dat je nog steeds werkt met de beperkingen van een 1-inch sensor. Bij goed licht kan dat prachtige resultaten opleveren, maar in weinig licht of bij hogere ISO-waarden blijft een APS-C- of fullframe-camera duidelijk in het voordeel.



Ook de prijs is stevig. Het lijkt erop dat je 2.499 euro moet neertellen voor de RX10 V.



Voor dat bedrag koop je ook een prima systeemcamera met een mooie lens. Alleen krijg je dan niet dat enorme 24-600mm bereik in één vaste, relatief compacte camera.



Daarmee is de Sony RX10 V vooral een camera voor fotografen die precies weten waarom ze hem willen. Wie maximale beeldkwaliteit zoekt, kan beter naar een systeemcamera kijken. Maar wie één camera zoekt waarmee je bijna alles kunt fotograferen (en filmen) zonder lenzen te wisselen, heeft met de RX10 V waarschijnlijk de meest complete bridgecamera van dit moment in handen.



Eind deze maand moet de camera in de winkel liggen.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.