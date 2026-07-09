Sony RX10 V bridgecamera aangekondigd

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Sony RX10 V bridgecamera aangekondigddonderdag 9 juli 2026, 23:23 door Elja Trum | 38x gelezen | 0 reacties
Sony heeft de RX10 V aangekondigd, de langverwachte opvolger van de populaire RX10 IV. Daarmee blaast Sony nieuw leven in een cameratype dat de laatste jaren wat naar de achtergrond leek verdwenen: de serieuze bridgecamera met een grote vaste zoomlens.
De Sony RX10 V is vooral interessant voor fotografen die zo min mogelijk apparatuur willen meenemen, maar toch een enorm zoombereik tot hun beschikking willen hebben. De camera heeft opnieuw een ZEISS Vario-Sonnar T* 24-600mm f/2.4-4.0 lens.
Daarmee ga je van groothoek naar flinke tele, zonder van objectief te wisselen. Ideaal voor reizen, natuur, sport, vakantie en eigenlijk alles waarbij je snel moet kunnen reageren.
Binnenin zit een 1-inch Exmor RS CMOS-sensor van 20,1 megapixel. Dat klinkt bekend, want de basis lijkt sterk op die van de RX10 IV. De grote vernieuwing zit dan ook vooral in de verwerking en bediening. Sony heeft de RX10 V voorzien van de BIONZ XR-processor en een AI-processor, zoals we die ook kennen uit recente Alpha-camera’s.
Daardoor krijgt de camera onder andere Real-time Recognition autofocus voor mensen, dieren, vogels, insecten, auto’s, treinen en vliegtuigen. De autofocus werkt met maximaal 575 fasedetectiepunten en Sony belooft een veel betere tracking van bewegende onderwerpen.
Ook kan de RX10 V tot 30 beelden per seconde fotograferen, met autofocus- en belichtingstracking en zonder blackout in de zoeker.
Voor video is de camera bij de tijd gebracht. De RX10 V kan filmen in 4K 60p over de volledige breedte van de sensor en in 4K 120p met een crop. Daarnaast zijn 10-bit 4:2:2, All-Intra, S-Cinetone, S-Log3 en LUT-ondersteuning aanwezig. Daarmee is deze bridgecamera niet alleen interessant voor fotografen, maar ook voor hybride makers die met één compacte set zowel foto als video willen maken.
Verder heeft Sony de body moderner gemaakt. De camera voelt, volgens reviewers die hem al in handen gehad hebben, meer als een recente Alpha-camera. Met een verbeterde grip, een nieuwe 3,68 miljoen-dot OLED-zoeker, een kantelbaar 3-inch touchscreen en een AF-joystick.
Ook fijn: de oude NP-FW50 accu is vervangen door de grotere NP-FZ100 accu. Volgens Sony levert dat ruim 50 procent meer batterijduur op. De camera is bovendien stof- en spatwaterbestendig uitgevoerd.
Toch is er ook wel wat aan te merken op de RX10 V. De lens en sensor zijn in de basis niet echt nieuw. Dat betekent dat je nog steeds werkt met de beperkingen van een 1-inch sensor. Bij goed licht kan dat prachtige resultaten opleveren, maar in weinig licht of bij hogere ISO-waarden blijft een APS-C- of fullframe-camera duidelijk in het voordeel.
Ook de prijs is stevig. Het lijkt erop dat je 2.499 euro moet neertellen voor de RX10 V.
Voor dat bedrag koop je ook een prima systeemcamera met een mooie lens. Alleen krijg je dan niet dat enorme 24-600mm bereik in één vaste, relatief compacte camera.
Daarmee is de Sony RX10 V vooral een camera voor fotografen die precies weten waarom ze hem willen. Wie maximale beeldkwaliteit zoekt, kan beter naar een systeemcamera kijken. Maar wie één camera zoekt waarmee je bijna alles kunt fotograferen (en filmen) zonder lenzen te wisselen, heeft met de RX10 V waarschijnlijk de meest complete bridgecamera van dit moment in handen.
Eind deze maand moet de camera in de winkel liggen.
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Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
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