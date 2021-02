Sony FX3 aangekondigd; de Alpha voor filmmakers

Sony heeft vandaag de Sony FX3 aangekondigd. De camera richt zich op filmmakers, maar het is in feite een soort kruising tussen de a7s III en de Sony FX6 filmcamera.





Sony Cinema Line FX3 specificaties

- 12 megapixel full-frame BSI-CMOS sensor- UHD 4K video met 60 beelden per seconde (full-frame)- 4K video met 120 beelden per seconde (met crop)- Lichtgevoeligheid: 100 - 409.600 ISO (uitgebreid)Voor fotografen zijn de specs niet verkeerd, maar net als met de a7s is deze camera eigenlijk niet voor fotografen. Je kunt er desondanks 12 megapixel foto's mee maken.De Sony FX3 is de instapcamera voor de Cinema Line van Sony.Wat opvalt is natuurlijk dat de zoeker op de camera ontbreekt. Dat is immers iets wat filmmakers zelden zullen gebruiken.Voor fotografen die ook veel willen filmen is de Sony a7s III waarschijnlijk de betere keuze, maar focus jij je op filmen, dan kan dit een interessante camera zijn.