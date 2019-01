Sony introduceert de A6400 midrange APS-C mirrorless

Net als voorgaande modellen kan de camera met maximaal 11 fps of 8 fps in de stille sluiter-modus fotograferen, beide met volledige autofocus en belichtingscapaciteit, maar geen live-weergave.





Verbeterde AF

Prijzen en beschikbaarheid

De meeste verbeteringen komen in echter de vorm van autofocus-verbeteringen die zijn ontwikkeld voor de a9.Deze omvatten verhoogde snelheid samen met de verbeterde 'real-time tracking' en Animal Eye AF die deze lente en zomer naar de a9 professionele sportcamera komen (Animal Eye AF zal tot deze zomer niet op de a6400 beschikbaar zijn).In de tracking modus kun je een onderwerp specificeren. De camera zal dan op het oog scherpstellen en overschakelen op gezichtsherkenning als het het oog buiten beeld valt. Vervolgens wordt het onderwerp als een generiek onderwerp behandeld en gevolgd, bijvoorbeeld als het hoofd of de kop even van de camera wordt afgewend.Evenals recente APS-C Sony-modellen heeft de camera 425 fasedetectiepunten verspreid over de sensor. Deze punten in combinatie met de krachtiger processor, laten Sony de snelste AF ter wereld claimen (met alle voetnoten die dergelijke beweringen gewoonlijk met zich meebrengen).De meest voor de hand liggende verschillen zijn dat Sony nu zegt dat haar onderwerpherkenning- en trackingalgoritmen nu oog- en patroondetectie omvatten, naast de afstand, kleur en gezichtsherkenningsinformatie waarmee ze eerder hebben gewerkt. Dit zou moeten leiden tot stabielere, aanhoudende tracking, aldus het bedrijf.Movie AF-tracking is ook verbeterd, zegt Sony. Net als de a6300 wordt overbemonsterde 4K-video over de volledige breedte van de sensor genomen.De camera biedt ook een 8-bit-versie van de Hybrid Log Gamma-standaard voor het eenvoudig vastleggen van HDR-video, waardoor op een natuurlijke manier een breder scala aan tonen kan worden vastgelegd en weergegeven op de nieuwste tv's. Het bedrijf belooft alleen compatibiliteit met haar eigen tv's.De nieuwe α6400 is vanaf februari 2019 beschikbaar in de Benelux voor 1.050 (body only) of 1.150 euro in combinatie met de SELP1650 lens. Tevens zal de camera verkrijgbaar zijn als kit met SEL18135 lens voor 1.450 euro.