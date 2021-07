Een draadloze remote handgrip biedt een de mogelijkheid om de camera direct te bedienen waaronder digitaal inzoomen. Bovendien werkt deze handgrip tevens als tafelstatief.



Behalve voor vloggen kan de ZV-E10 ook gebruikt worden voor normale fotografie. De video presentatie laat duidelijk zien dat dit een ondergeschikte rol speelt. De doelgroep is de vlogger. Maar met de mogelijkheid tot het kiezen van objectieven uit de E-mount serie kun je nog alle kanten op.



Helaas is de ZV-E10 voorzien van de oude menu structuur van Sony, en niet van het verbeterde nieuw menu dat we terug vinden op de Sony A7S III en Sony A1. Waarom Sony hiervoor kiest bij een nieuwe camera is dan weer een raadsel.



De Sony ZV-E10 zal in augustus 2021 beschikbaar komen voor 749 euro of in combinatie met de speciale remote handgrip/statief voor 898 euro. Dit is beiden zonder objectief. Met een 16-50mm objectief ligt de prijs van de camera (zonder remote handgrip) op 849 euro.