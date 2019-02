Sony komt met 135mm f/1.8 G Master objectief

Het objectief weegt 950 gram en is daarmee merkbaar lichter dan veel vergelijkbare objectieven (maar natuurlijk nog steeds best een flink objectief). Hij past prima op de Sony a7r mark III waarmee ik heb in de praktijk uitgeprobeerd heb. Op een andere a7 of a9 camera zal hij dus ook goed in de hand liggen.



Het objectief stelt lekker vlot scherp. Ook is het scherpstellen erg stil. Het objectief kan scherpstellen vanaf 70 centimeter (wat voor 135mm prima is) tot oneindig. Indien gewenst kun je de focus beperken tussen 0,7 tot 2 meter en van 1,5 meter tot oneindig.



De foto's die ik gemaakt heb met dit objectief zijn haarscherp. Ook is de achtergrondonscherpte (bokeh) opvallend mooi en blijven lichtpuntjes dankzij de elf diafragmabladen ook tot f/4 mooi rond.