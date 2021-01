Sony kondigt de 50 megapixel Alpha 1 camera aan

De camera kan lossless gecomprimeerd raw opnemen, en in het 10 bit HEIF formaat. Dit opnemen kan op twee CF Express Type A geheugenkaarten, die net als de A7S III ook SD kaartjes accepteren.



De buffer kan tot 155 compressed RAW beelden bevatten, of 165 Jpeg beelden. Met 30 beelden per seconde zijn die in minder dan 6 seconden vol.



Volgens Sony zal de camera niet langer deels geblokkeerd worden wanneer de buffer vol is, zoals dat bij de A9 en A9 II het geval was.



Natuurlijk is er de bekende beeldstabilisatie in de camera, die tot 5,5 stops kan compenseren. Dit systeem wordt ook gebruikt om in een verhoogde resolutie te kunnen fotograferen.



Met 4 tot 16 foto's kan een maximale resolutie behaald worden tot 199 megapixel. Je hebt hiervoor wel de Sony Imaging Edge software op je computer voor nodig.