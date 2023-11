Sony kondigt de FE 300mm f/2,8 GM OSS teleobjectief aan

Er zijn drie super ED glaselementen en een normaal ED glaselement. Daarmee is verstrooiing van het licht en chromatische aberratie tot een minimum beperkt. De grote lensopening van f/2,8 in combinatie van de 11 diafragmalamellen geeft je een hele fijne bokeh.



Het objectief heeft een aantal instelmogelijkheden voor autofocus, beeldstabilisatie, en er zijn natuurlijk een aantal programmeerbare knoppen en een functiering. Een drop-in filterhouder geeft je de mogelijkheid om filters te gebruiken.



Het objectief is inmiddels als preorder in de verschillende winkels te bestellen. De prijs ligt op 6699 euro



