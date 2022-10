Sony kondigt de opvolger van de Sony A7R IV aan, de camera met AI

De camera kan tot maximaal 10 beelden per seconde fotograferen in hoogste resolutie. De buffer heeft ruimte voor 88 uncompressed raw beelden, of 583 compressed raw. Combineer je compressed raw met jpeg, dan is er ruimte voor 184 beelden. In jpeg kun je onbeperkt blijven fotograferen.



Voor video heeft de camera een 8K24p resolutie ter beschikking. Je hebt op dat moment wel een 1,2x crop, net als jbij 4K60p. Om zonder crop te filmen heb je maximaal 4K30p ter beschikking. De camera heeft uiteraard een 10-bit 4:2:2 kleurdiepte, en biedt compensatie voor focus breathing.



Dit is natuurlijk een greep uit de mogelijkheden die de Sony A7R V biedt. Wie als eerste de camera in bezit wil hebben, pre-orders starten deze maand al. De camera zal vanaf medio november leverbaar zijn. En de prijs? Die ligt naar schatting rond de 4.500 euro.



Wil jij ook gave foto's maken?

Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!