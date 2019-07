Sony kondigt de Sony RX100 VII aan

In de praktijk

Het verschil tussen zijn voorganger

Conclusie

De camera is behoorlijk klein, licht en voelt gedegelijk aan. De ingebouwde flitser zit goed verstopt en is binnen 1 druk op de knop opengeklapt. De menustructuur voelt vertrouwd en de ingebouwde beeldstabilisatie werkt echt goed.Tijdens de demo konden wij er een half uur mee spelen. De burstmode is echt indrukwekkend. Met maar liefst 90 frames per second leek het alsof we midden in een scne zaten waarbij de kogels om je oren vlogen. Niet voor niks zegt Sony dat de Sony RX100 VII een kleinere A9 is.Net als zijn voorganger beschikt de Sony RX100 VII over een Sony 24-200mm f/2.8-4.5. Er zijn wel aantal verbeterpunten doorgevoerd zoals- 357 punts fasedectie autofocus (0,02 seconden autofocustijd)- Animal- en Human Eye Autofocus- Realtime tracking- 4K steadyshot- en verticaal opnemenDeze camera is dus uitermate geschikt voor enthousiaste fotografen die een stapje hoger willen gaan en voor vloggers. Het uitklap- en draaibare scherm is ideaal voor vloggers en om leuke selfies te maken.Daarom is deze camera ook erg geschikt voor reisfotografie. De camera is erg klein en licht waardoor je deze makkelijk kunt opbergen in een klein tasje of zelfs in je borstzak.Bovendien kun je met een kleine camera prachtige en vooral spontane foto's maken. Menig mens schrikt niet van een kleine camera, terwijl je met een Canon 1DX Mark II in combinatie met een 70-200mm al gauw de aandacht trekt.De Sony RX100 VII is een ideale compactcamera voor op reis. Door zijn optisch bereik kun je met deze camera goed uit de voeten en kun je geen enkel moment vervelen met de Single Burst.De camera hadden we niet al te lang in handen, dus wellicht lees je hier binnenkort een uitgebreidere review.Maar, binnen een kort tijdsbestek was ik al ruim overtuigd van de kwaliteit, snelheid en techniek van de nieuwste compactcamera van Sony.