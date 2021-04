Met dit zoombereik past dit objectief natuurlijk perfect bij de Tamron 17-70mm f/2,8 die in december van vorig jaar uitgebracht is.



Tamron heeft ook dit objectief compact gehouden. Het is iets meer dan 8,5 centimeter lang en 7,3 centimeter in diameter, en weegt slechts 335 gram. De filtermaat is met 67mm precies hetzelfde als de eerder genoemde 17-70mm.