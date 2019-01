De Sony A9 aan de tand gevoeld

Onlangs kreeg ik de mogelijkheid om de spiegelloze systeemcamera Sony A9 te gebruiken. Als sportfotograaf was ik heel benieuwd naar deze camera, vooral omdat ik er zeer goede dingen over had vernomen. Zou er écht een camera zijn die mijn oude vertrouwde Canon 1Dx zou overtreffen?



Om er zo onbevooroordeeld als mogelijk in te stappen heb ik vooraf, bewust geen reviews over deze Sony A9 gelezen. Natuurlijk is het lastig om niet te vergelijken, dat is menselijk gedrag en we hebben altijd wel een referentiepunt nodig, toch?





De Sony A9 met het Sony 70-200mm f/2.8 GM OSS objectief

Dit artikel gaat over mijn bevindingen van de Sony A9 en is beslist geen volledige review. Deze testen zijn namelijk meer dan voldoende te vinden op het internet. Ook zijn mijn ervaringen met de A9 verwoord zonder enige inspraak van welke verkoper of Sony en voor alle duidelijkheid: ik krijg hier niet voor betaald.Mijn belangrijkste redenen om blog artikelen als deze te schrijven zijn: ervaring opdoen met andere camerasystemen om zodoende deelnemers aan onze cursussen en workshops beter te kunnen bedienen maar vooral ook omdat het leuk en uitdagend is om zaken uit te proberen.Alle foto's in dit artikel zijn gemaakt met de Sony Alpha A9 systeemcamera in combinatie met de Sony 70-200mm f/2.8 GM OSS objectief.Hoeveel beter kun je een camera/objectief testen dan onder wat extremere omstandigheden. Het kwam dus heel goed uit we (mijn vrouw en ik), tijdens het paardspringevenement Jumping Indoor Maastricht moesten fotograferen. Zo konden we de Sony A9 een heel weekend eens goed aan de tand voelen. Dat hebben we dan ook met plezier gedaan.