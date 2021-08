Haida magnetische filters, een perfect alternatief voor een filtersysteem

Fotograferen met het Haida M10 filtersysteem op Lofoten. Voor deze filters met filterhouder is een aparte filtertas nodig. Niet iedereen zit daar op te wachten.

Schroeffilters in plaats van een filtersysteem?

Een filtersysteem met drie verloopringen (bijvoorbeeld 67mm, 72mm, en 77mm), een polarisatiefilter, en drie grijsfilters (bijvoorbeeld een 3, 6 en 10 stops filter) vereist al snel een aparte filtertas. Het gebruik is erg handig, maar je moet het allemaal wel meenemen.Het alternatief zijn losse schroeffilters. Die plaats je direct op het objectief. Je hebt zo veel minder spullen bij want een filterhouder en de adapterringen zijn niet langer nodig. Het nadeel is, dat als je een ND filter op meerdere objectieven met elk een andere filtermaat wilt gebruiken. Je zou dan voor elke filtermaat apart een ND filter moeten kopen.Waarom zou je jezelf limiteren? Een filter kopen dat maar op één objectief past is natuurlijk zonde. Daar is nu juist het hele filtersysteem voor ontwikkeld. Eén filter kopen, en het op elk objectief kunnen gebruiken. Nu en in de toekomst.Er zijn natuurlijk oplossingen voor. Step-up ringen. Die maken van de filtermaat van jouw objectief een grotere maat. Een 67mm filtermaat wordt een 82mm. Een 72mm filtermaat wordt ook een 82mm, en een 77mm filtermaat wordt... Je raad het al, ook een 82mm.