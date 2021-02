Hoe kies je het juiste statief?

Het bevestigen van de camera op het balhoofd gaat via een snelkoppelingsplaat die je in een wig schuift en met een knop vast draait, net zoals dat bij mijn Really Right Stuff het geval is (Arca-Swiss systeem).



Dat werkt minder makkelijk en snel dan de snelkoppeling van de Magic Ball die de camera met één klik rotsvast bevestigt. Maar het Arca-Swiss systeem wordt niet voor niets universeel gebruikt en heeft z'n sporen dus wel verdiend.



Enig minpunt wat ik tegen gekomen ben is dat, als ik de snelkoppelingsplaat onder de zware Nikon D5 van een cursist schroef en de camera verticaal (in portretstand dus) op het balhoofd positioneer, de camera en snelkoppelingsplaat ten opzichte van elkaar verdraaien.



De camera zakt dus naar beneden. Ook als je de snelkoppelingsplaat voor je gevoel muurvast draait. Daarmee loop je dus tegen hetzelfde aan als het hiervoor beschreven probleem van een balhoofd wat z'n positie niet vast kan houden.



Een en ander is in dit geval natuurlijk wel op te lossen door een L-bracket te gebruiken. Let op: als je een L-bracket aanschaft, zorg er dan voor dat je de batterij en het geheugenkaartje kunt vervangen zonder de L-bracket eerst te moeten verwijderen!



Als ik de Nikon D5 loskoppel en m'n veel lichtere Sony A9 met dezelfde snelkoppelingsplaat op het balhoofd zet, gaat het allemaal prima. De camera blijft mooi op de ingestelde positie staan.





Conclusie

Het statief voldoet aan de vooraf door mij gestelde eisen. Het is licht en toch stevig. Het biedt voldoende hoogte. Het balhoofd zakt niet en is makkelijk te bedienen.Ik kan voor mijn macrofotografie de camera onderaan de middenzuil hangen. Zonder daarvoor eerst de middenzuil te hoeven verwijderen om die om te kunnen keren, wat voor mij vaak een drempel was om aan macrofotografie te beginnen tijdens een tocht in de natuur.Op naar de lange termijn test met betrekking tot duurzaamheid, ik ben heel benieuwd of dit statief het ook weer 35 jaar volhoudt!