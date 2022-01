Is dit Canon's best bewaarde geheim?

De autofocus van deze lens is snel en nauwkeurig. De Canon EF 135mm f/2 L USM is dus zeker ook geschikt voor actiefotografie.

Niet te groot en lekker licht

De grote diafragmaopening

Naast de beeldkwaliteit is een van de andere favoriete zaken het formaat. Met slechts 11 centimeter lengte is dit voor een telelens erg compact en met een gewicht van slechts 750 gram ook nog eens behoorlijk licht.Hij past perfect in ieders hand. Dit is gunstig omdat, hoewel deze lens geen beeldstabilisatie heeft, je gemakkelijk kunt fotograferen met sluitertijden tot 1/125 seconde zonder onscherpte in je foto's als gevolg van je eigen trillingen.Bij opnamen met f/2 is de achtergrondonscherpte ongelooflijk mooi! De onscherpte is door de acht afgeronde diafragmabladen extreem zacht en geeft een prachtig en groot bokeh. De bokeh-cirkels zijn mooi rond en worden niet afgekapt in de hoeken.We gebruiken het f/2.0 diafragma regelmatig omdat we honden vaker in het bos bij weinig licht fotograferen. Dankzij deze grote diafragmaopening kun je met een volledige stop meer fotograferen dan een f/2.8-diafragma toelaat.ISO 6400 met een f/2.8-lens of ISO 3200 met een f/2.0-lens maakt best wel veel uit.