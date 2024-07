Preview: Canon EOS R1

Pre-shooting

Oogbesturing

Voorlopige conclusie

Prijs en beschikbaarheid

Meer weten over Canon EOS R camera's?

Net als de R5 mark II heeft ook de Canon EOS R1 een handige pre-shooting functie. Zodra je de zoker half indrukt begint de camera al continue foto's te maken. Daar merk je overigens weinig van (behalve het tellertje van de nog beschikbare foto's).De R1 kan tot 20 foto's in zijn buffer opslaan. Druk je af, dan worden ook de 20 foto's die al gemaakt zijn opgeslagen. Druk je niet af, dan worden die recentste 20 foto's gewoon uit het geheugen verwijderd.Deze handige functie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld bij sportfotografie het moment af te wachten. Je hoeft als fotograaf niet in te schatten wanneer er iets gaat gebeuren. Je volgt je onderwerp en op het moment dat er iets gebeurd druk je af en heb je het zojuist verstreken moment toch vastgelegd.Je hebt 20 foto's tot je beschikking, dus afhankelijk van de snelheid die je ingesteld hebt is dit een geheugen van minimaal 0,5 seconde (bij 40 foto's per seconde).De EOS R1 heeft ook oogbesturing beschikbaar. Als je dit aanzet dan verschijnt er een geel rondje in je elektronische zoeker. Dit rondje kun je verplaatsen in je zoeker door simpelweg ergens naar te kijken.Druk je de ontspanknop half in, dan neemt de autofocus automatisch het punt waarna je keek over voor de scherpstelling. Dat luistert niet een zo nauw, als je naar het lichaam van een persoon kijkt kiest de camera vanzelf het oog van die persoon als scherpstelpunt.Deze functie was ook al te vinden in de Canon EOS R3, maar is nu twee keer zo gevoelig. Zelf vond ik het tijdens mij tests wel prettig werken. Ik kan me goed voorstellen dat dit voor veel fotografen hun standaard manier van scherpstellen wordt.De Canon EOS R1 is een indrukwekkende camera. Qua formaat, maar zeker ook qua mogelijkheden. De vraag is wellicht of jij de extra mogelijkheden die deze camera biedt wel nodig hebt in de praktijk.De Canon EOS R5 mark II komt namelijk ontzettend dicht in de buurt voor wat betreft de beschikbare functies. Voor video lijkt me de R5 mark II zelfs de betere keuze.Of de R1 de meerprijs dan waard is hangt volledig af van hoe jij de camera gaat gebruiken. Als nieuws- en sportfotograaf snap ik dat je voor de Canon EOS R1 kunt kiezen, maar dat zijn best specifieke doelgroepen.Wel heeft Canon het in mijn ogen voor elkaar gekregen om nu hun vlaggenschip ook over te zetten naar de spiegelloze R-serie.De Canon EOS R1 zal vanaf november 2024 beschikbaar komen voor een adviesprijs van 7499 euro.