Review: Canon EOS 1Dx mark III

De knoppen van de EOS 1Dx mark III zijn helemaal naar wens te configureren, er is een heel flexibel Mijn Menu functie, het Q-menu is zelf samen te stellen, en als je het allemaal niet meer goed ziet, kun je dat wat je op het scherm ziet vergroten door er met twee vingers op te tikken.

Filmen met de EOS 1Dx mark III

Het Mijn Menu biedt de mogelijkheid om de meest gebruikte menu functies in te verzamelen, zodat je niet elke keer diep het menu in hoeft te duiken.Er is ook een optie ingebouwd waarbij je het menu kunt vergroten, mocht je het moeilijk kunnen lezen. Gewoon even met twee vingers dubbelklikken, en het scherm wordt vergroot.Alle weergave opties op en van het LCD scherm kun je naar wens inschakelen of uitschakelen, en ook het gedrag van het touchscreen en de Smart Controller is te configureren. Daarmee is de camera volledig en op eenvoudige manier naar je hand te zetten, waardoor het gebruiksgemak alleen maar vergroot wordt.Ik ben geen filmer, hoewel ik dit tegenwoordig toch vaker doe dan voorheen. Ook de EOS 1Dx mark III biedt natuurlijk ook film mogelijkheden.Opvallend is de 5,5K/50fps in RAW beeldformaat. Je hebt er heel wat geheugen voor nodig, maar het biedt de mogelijkheid om volledig gebruik te maken van het dynamisch bereik van je sensor.