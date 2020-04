Review: Canon EOS R

Conclusie

Het is best een volledige review geworden, want ik heb de camera lang mogen gebruiken. Zo heb ik veel mogelijkheden kunnen bekijken (niet allemaal, maar wel veel). Ik heb zelfs gekeken of de wifi en zelfs bluetooth goed werken.Ik heb vooral gevoelsmatig dingen uitgeprobeerd en ik weet nog lang niet alles van de camera maar wel hoe hij voelt, hoe je ermee moet werken en hoe je hem moet bedienen. Ik ben zeker heel positief over de camera. Vooral over de kwaliteit van beeld.Zaken als kleur, dynamisch bereik en ruis lijken zelfs beter dan mijn eigen 5D Mark III, hoewel ik niet echt een moment heb gehad waarbij het verschil voor mij echt heel duidelijk werd. Ook de autofocus werkt perfect en accuraat. Het klapscherm is geweldig en de camera voelt prima aan.Stevig, maar niet al te groot en niet te zwaar. De RF-lenzen voldoen prima, voelen goed en zijn snel. Ook met mijn eigen objectieven was prima te werken via de bijgeleverde control ring mount. Al met al prima prestaties die zich kunnen meten met iedere Canon camera en lens uit het hogere segment.