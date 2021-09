Review: Canon RF 100mm f/2.8L IS macro lens

De RF 100mm f/2,8L IS macro in detail.

Het gebruik in de praktijk

De schakelaars die aanwezig zijn omvatten de AF/MF schakelaar, een focus limiter en natuurlijk de IS schakelaar. Fotografeer je uit de hand, dan kan objectief tot maximaal 5 stops stabiliseren. Bij een 1:1 macro is dat verminderd tot 2 stops. Gebruik je een camera met een IBIS systeem, dan haal je maar liefst maximaal 8 stops.In feite valt hier weinig bijzonders over de vertellen. Met een gewicht van 730 gram is het objectief prima uit de hand te gebruiken. De beeldstabilisatie helpt je om kleine bewegingen te compenseren. Naarmate de vergroting toeneemt wordt de effectiviteit van de IS minder, wat logisch is.De minimale scherpstelafstand is 26 centimeter. Daarmee haal je een vergroting van maar liefst 1,4x. Zelfs een ademtocht is dan voldoende om je camera te bewegen. Daarom is het zeker aan te raden om bij die vergrotingen een statief te gebruiken.