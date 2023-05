Review: Canon RF 135mm f/1.8L IS USM

Dankzij de minimale scherpstelafstand heb je een perfecte vergrotingsfactor voor dit soort bloemenfoto's (Canon EOS R5, 135mm, f/1,8)

Eindoordeel

Het is jammer dat dit objectief niet gecombineerd kan worden met een teleconverter. Dit was een welkome mogelijkheid van het oude EF 135mm f/2L objectief.Je kon daarmee een prachtig compact 270mm brandpunt met diafragma f/4 bereiken. Dit is echter het enige mogelijke nadeel van dit nieuwe RF objectief.Het valt niet te ontkennen dat de RF 135mm f/1,8L IS USM een fantastisch objectief is. De beeldkwaliteit is nagenoeg perfect en het verloop van scherpte naar onscherpte geeft de foto een drie dimensionaal effect.Dit heb ik nog bij geen ander objectief zo ervaren. In dat opzicht is het jammer dat dit brandpunt bereik zo ondergewaardeerd is.Ik kan in feite alleen maar enthousiast zijn over dit objectief. Het is een plezier om mee te fotograferen en de beeldstabilisatie en weather sealing maakt het een betrouwbaar objectief. Dit mis ik bij de oude EF 135mm f/2L.Ook de minimale scherpstelafstand geeft een goede vergrotingsfactor, waardoor het ook perfect is voor semi-macro fotografie.