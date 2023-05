Review: Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM

Er zijn twee fantastische ultragroothoek zoomobjectieven voor de Canon mirrorless camera's. Dit zijn echter L-objectieven die, hoewel ontzettend goed van kwaliteit, ook aan de prijzige kant zijn. Als alternatief heeft Canon de RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM. Hoe presteert dit kleine objectief op een full frame camera?



Ben je op zoek naar een ultragroothoek zoomobjectief, dan was je tot voor kort aangewezen op de L-objectieven van Canon. Je had de keuze uit de RF 15-35mm f/2.8L IS USM of de f/4 versie die al bij 14mm brandpunt begint.



Zoals verwacht heeft Canon ook een variant in de goedkopere serie objectieven uitgebracht. Dit is de RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM, een compact en lichtgewicht objectief dat meer betaalbaar is. Dan moet het wel goed presteren, natuurlijk.