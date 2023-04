Review: Canon EOS R8 full frame mirrorless camera

De Canon EOS R8 doet niet onder voor de duurdere modellen op autofocus mogelijkheden. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de menu instellingen die ter beschikking zijn.

Met de AF in servo en tracking wordt het onderwerp over het hele beeld gevolgd. Het is ook mogelijk om in een vooraf gedefinieerd gebied te laten volgen.De snelheid waarmee de camera foto's kan maken is met de mechanische sluiter gelimiteerd tot maximaal zes foto's per seconde. Schakel je over naar de elektronische sluiter, dan is een maximum van 40 beelden per seconde beschikbaar. Hou er wel rekening mee dat er dan rolling shutter effecten kunnen optreden. De hoeveelheid rolling shutter vond ik meevallen.