Review: Canon RF 70-200mm f/4L IS USM

Voor de meeste portretten is diafragma f/4 voldoende. (model: Mariska, Canon ESO R5 + RF 70-200mm f/4L @ 158mm, ISO200, f/4, 1/200sec, Profoto B10 met 2"octabox)

De balans van dit objectief op een camera uit het R-systeem is perfect. Hoewel het objectief beduidend langer wordt bij het uitzoomen, blijft het zwaartepunt dicht bij de camera liggen.Dit is het eerste 70-200mm objectief waarmee ik zonder moeite uit één hand heb kunnen fotograferen. Samen met de 5 stop beeldstabilisatie (7,5 stop met de EOS R5/R6) is een scherpe foto bijna gegarandeerd.Ik heb nagedacht over de plus- en minpunten van de Canon RF 70-200mm f/4L IS USM. Hoewel de eerder genoemde vignettering en chromatische aberratie aanwezig is en als nadeel genoemd kan worden, wordt dit eenvoudig met de lens correctie in de camera of nabewerking gecorrigeerd.Alles bij elkaar opgeteld kan ik alleen maar positief zijn over dit objectief. Heb je geen f/2,8 nodig, dan is dit objectief een aanrader.